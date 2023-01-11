Fenerbahçe'ye Portekiz'den forvet

Türkiye'de ara transfer döneminin başlamasına sayılı saatler kala Fenerbahçe için forvete sürpriz bir isim gündeme geldi.



A Bola'da yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin Gil Vicente forması giyen Fran Navarro ile ilgilendiği aktarıldı.



PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO



Fenerbahçe'nin, kadrosunu bir forvetle güçlendirmek istediği ve ara transfer döneminde 24 yaşındaki futbolcu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.



Gil Vicente ile sözleşmesi 2024'e kadar devam eden İspanyol Navarro'nun piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.



Bu sezon Portekiz ekibinde 24 maça çıkan Navarro, 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.





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