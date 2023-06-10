Fenerbahçe'ye Livakovic müjdesi!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan Hırvat kaleci Dominik Livakovic için Villarreal'in yaptığı teklif reddedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Livakovic müjdesi!
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10 Haziran 2023 14:49
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Hırvat kaleci Dominik Livakovic için yeni bir gelişme yaşandı.

VILLARREAL VAZGEÇTİ

Hırvat basınından T Portal'ın haberine göre; Dinamo Zagreb, Livakovic için Villarreal'in yaptığı 7 milyon euro'luk teklifi reddetti. Haberde, Dinamo Zagreb'in 10 milyon euro istedi ancak Villarreal'in diğer alternatiflere yönelmek istediği için bu transferden vazgeçtiği yer aldı.

Dominik Livakovic'e Villarreal'in yanı sıra Fenerbahçe ve Suudi Arabistan liginden bazı takımların ilgisi bulunuyor.

28 yaşındaki Hırvat kaleci, geçtiğimiz sezon Dinamo Zagreb formasıyla çıktığı 35 lig maçında 28 gol yerken 11 maçta kalesini gole kapattı.



 
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