Fenerbahçe'ye kötü haber: Jhon Duran!

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı maçın son anlarında sakatlanan Jhon Duran'dan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
Jhon Duran, sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de sağlık ekibi, Kolombiyalı futbolcunun tedavisi için kısa süre içerisinde bir yol haritası belirleyecek.
Fenerbahçe'ye transferinin ardından 6 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerde 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
