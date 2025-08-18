17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
2-1
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
6-0

Fenerbahçe'ye Avusturyalı 10 numara!

Fenerbahçe, Leipzig forması giyen Avusturyalı 10 numara oyuncusu Christoph Baumgartner'in menajeriyle iletişime geçti.

calendar 18 Ağustos 2025 09:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Göztepe beraberliğinin ardından transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Sarı-laciverlilerde öncelikli mevkilerden orta saha için birkaç aday konuşulurken 10 numara bölgesi için de yeni bir isim gündeme geldi.

TEMASA GEÇİLDİ

Fenerbahçe, Bundesliga ekiplerinden Leipzig forması giyen Christoph Baumgartner'in transferi için oyuncunun menajeriyle temasa geçti.

Sarı-lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde Lepzig ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.

3 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

26 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun, kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor.

SEZON PERFORMANSI

Christoph Baumgartner, geçtiğimiz sezonda Leipzig formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıkarken 5 gol atıp 2 de asist kaydetti.
 
 Reklam 
