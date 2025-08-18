Fenerbahçe'ye Avusturyalı 10 numara!

Fenerbahçe, Göztepe beraberliğinin ardından transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-laciverlilerde öncelikli mevkilerden orta saha için birkaç aday konuşulurken 10 numara bölgesi için de yeni bir isim gündeme geldi.
TEMASA GEÇİLDİ
Fenerbahçe, Bundesliga ekiplerinden Leipzig forması giyen Christoph Baumgartner'in transferi için oyuncunun menajeriyle temasa geçti.
Sarı-lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde Lepzig ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.
3 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
26 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun, kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor.
SEZON PERFORMANSI
Christoph Baumgartner, geçtiğimiz sezonda Leipzig formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıkarken 5 gol atıp 2 de asist kaydetti.
