Fenerbahçe Vetlesen için masaya oturdu

Fenerbahçe, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından 5 Mart'a kadar uzatılan transfer dönemi sebebiyle çalışmalarına devam ediyor.



TRT Spor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerden Hugo Vetlesen hamlesi geldi. Fenerbahçe'nin, Bodo/Glimt forması giyen 22 yaşındaki futbolcunun menajeri ile bir araya geldiği ve transfer şartlarını sorduğu belirtildi.



Fenerbahçe'nin ayrıca Vetlesen için yapılan görüşmede, başka futbolcular için de bilgi aldığı öğrenildi.



Merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve sol kanatta da forma giyebilen Vetlesen'in Bodo/Glimt ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Vetlesen'in güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.



Bu sezon Bodo/Glimt'te 16 maça çıkan Norveçli futbolcu, 3 gol atıp 1 asist yaptı.





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