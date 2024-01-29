Fenerbahçe, şubat ayında Galatasaray'dan daha rahat!

Fenerbahçe'nin şubat ayında fikstürü Galatasaray'a göre daha rahat.

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Fenerbahçe, şubat ayında Galatasaray'dan daha rahat!
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29 Ocak 2024 13:50
Ocak ayında 6'sı Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere 7 maça çıkan Fenerbahçe, 6 galibiyet 1 beraberlik ile zorlu seriyi bitirdi.

Sarı-lacivertliler şubat ayında biri Türkiye Kupası olmak üzere 5 karşılaşmaya çıkacak. Şampiyonluk yarışında mücadele ettiği Galatasaray ise bugün Gaziantep deplasmanında ocak serisini bitirecek.

Aslan, şubat ayında Avrupa Ligi maçına çıkacağı için Kanarya'dan 2 karşılaşma daha fazla oynayacak.

Galatasaray, Samsun (d), Bandırma (kupa), Başakşehir, Sparta Prag (Avrupa), Ankaragücü (d), Sparta Prag (d) ve Antalya ile karşılaşacak.

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