Fenerbahçe, şubat ayında Galatasaray'dan daha rahat!

Ocak ayında 6'sı Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere 7 maça çıkan Fenerbahçe, 6 galibiyet 1 beraberlik ile zorlu seriyi bitirdi.
Sarı-lacivertliler şubat ayında biri Türkiye Kupası olmak üzere 5 karşılaşmaya çıkacak. Şampiyonluk yarışında mücadele ettiği Galatasaray ise bugün Gaziantep deplasmanında ocak serisini bitirecek.
Aslan, şubat ayında Avrupa Ligi maçına çıkacağı için Kanarya'dan 2 karşılaşma daha fazla oynayacak.
Galatasaray, Samsun (d), Bandırma (kupa), Başakşehir, Sparta Prag (Avrupa), Ankaragücü (d), Sparta Prag (d) ve Antalya ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler şubat ayında biri Türkiye Kupası olmak üzere 5 karşılaşmaya çıkacak. Şampiyonluk yarışında mücadele ettiği Galatasaray ise bugün Gaziantep deplasmanında ocak serisini bitirecek.
Aslan, şubat ayında Avrupa Ligi maçına çıkacağı için Kanarya'dan 2 karşılaşma daha fazla oynayacak.
Galatasaray, Samsun (d), Bandırma (kupa), Başakşehir, Sparta Prag (Avrupa), Ankaragücü (d), Sparta Prag (d) ve Antalya ile karşılaşacak.