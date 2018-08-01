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Fenerbahçe Slimani'yi kaptırmak istemiyor

Sporting, Fenerbahçe'nin söz kestiği eski yıldızına talip oldu. Ancak Sarı-Lacivertliler, Slimani'yi kaptırmaya niyetli değil!...

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe Slimani'yi kaptırmak istemiyor
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01 Ağustos 2018 04:33
Yaklaşık 1.5 aydır forvet transferi için büyük uğraş veren Fenerbahçe, Islam Slimani'ye yoğunlaşmış durumda... Ancak Sarı- Lacivertliler'in önüne birkez daha Sporting Lizbon engeli çıktı.

Daha önce Fenerbahçe'nin anlaştığı Bas Dost'la yeni sözleşme yaparak transferin önünü kesen Portekiz kulübü bu kez de Slimani'ye kanca attı. Sporting Lizbon Başkanı Sousa Cintra, eski yıldızlarıyla yeniden temas kurdu.

ARTIK TECRÜBELİ!

Ancak Bas Dost konusunda büyük bir darbe yiyen Fenerbahçe bu kez daha tecrübeli...

Sarı-Lacivertliler, Islam Slimani'yi kaptırmayı kesinlikle düşünmüyor. Leicester City ile her konuda anlaşan Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde Cezayirli yıldızla da pürüzleri çözüp imza attırması bekleniyor.

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