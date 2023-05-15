Fenerbahçe, Aston Villa'dan 6 milyon Euro'ya satın aldığı Ally Samatta'dan bir türlü kurtulamıyor.Önce Antwerp, daha sonra Genk kulübüne kiralık olarak yollanan Tanzanyalı forvetin satın alma opsiyonu Genk'te. Ancak 30 yaşındaki futbolcu, orada da istenileni veremedi.Belçika ekibi, 32 resmi maçta 6 gol atabilen Samatta'nın bonservisini almayı düşünmüyor. Sözleşmesi 2024'te bitecek oyuncu sezon sonunda İstanbul'a dönecek.