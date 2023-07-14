çalışmalarını sürdüren, stoper pozisyonuna yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor:Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor. Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Sarı-lacivertli ekip, bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü Becao transferinde son aşamaya geldi.İddialara göre Fenerbahçe, Becao için Udinese ile yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya yakın. Kulüpler arasında son detaylar görüşülüyor.Rodrigo Becao, 19 Ocak 1996 yılında Salvador, Brezilya'da dünyaya geldi. 1.91 cm boyunda olan Rodrigo Becao, stoper olarak görev yapıyor. İtalya Serie A ekiplerinder Udinese'de forma giyiyor. Geçtiğimiz sezon ligde 28 maça çıkan Rodrigo Becao, 2 gol 1 asist üretti. Bahia ekibinde futbola başlayan Becao, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi.