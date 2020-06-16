Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Trabzonspor'un karşılaştığı maçın ikinci yarısında sarı-lacivertliler bir pozisyonda penaltı bekledi.
Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Majid Hosseini ile Vedat Muriqi topa dokunmaya çalıştı. Trabzonspor'dan Majid Hosseini topa dokunurken, Vedat Muriqi penaltı itirazında bulundu.
Vedat Muriqi, rakibinin topa elle müdahale ettiğini belirtirken, hakem Cüneyt Çakır pozisyonu devam ettirdi.
Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Majid Hosseini ile Vedat Muriqi topa dokunmaya çalıştı. Trabzonspor'dan Majid Hosseini topa dokunurken, Vedat Muriqi penaltı itirazında bulundu.
Vedat Muriqi, rakibinin topa elle müdahale ettiğini belirtirken, hakem Cüneyt Çakır pozisyonu devam ettirdi.