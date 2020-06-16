Fenerbahçe penaltı bekledi, Cüneyt Çakır 'Devam' dedi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u ağırladığı maçın ikinci yarısında penaltı bekledi.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe penaltı bekledi, Cüneyt Çakır 'Devam' dedi
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16 Haziran 2020 22:19
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Trabzonspor'un karşılaştığı maçın ikinci yarısında sarı-lacivertliler bir pozisyonda penaltı bekledi.

Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Majid Hosseini ile Vedat Muriqi topa dokunmaya çalıştı. Trabzonspor'dan Majid Hosseini topa dokunurken, Vedat Muriqi penaltı itirazında bulundu.

Vedat Muriqi, rakibinin topa elle müdahale ettiğini belirtirken, hakem Cüneyt Çakır pozisyonu devam ettirdi.





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