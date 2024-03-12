Fenerbahçe Opet, İtalya'da kayıp

Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Allianz Vero Volley takımına 3-0 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Opet, İtalya'da kayıp
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12 Mart 2024 23:42
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Allianz Vero Volley Milano, Fenerbahçe Opet ile Allianz Cloud Salonunda karşılaştı. 

Karşılaşmayı temsilcimiz Fenerbahçe Opet 3-0 kaybetti.

Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.

 

Salon: Allianz Cloud

Hakemler: Helena Geldof (Hollanda), Fabrice Collados (Fransa)

Allianz Vero Volley: Orro, Sylla, Folie, Egonu, Cazaute, Rettke (Castillo, Malual, Candi)

Fenerbahçe Opet: Fodorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Meliha Diken, Fetisova, Drca (Gizem Örge, Cristina, Stysiak, Ada Germen Korkmaz, Buse Ünal)

Setler: 25-21, 27-25, 25-20

Süre: 86 dakika (25, 32, 29)

 

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