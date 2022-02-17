Fenerbahçe'nin tek umudu Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Slavia Prag maçında gösterdiği performansla takımının tur umutlarını ayakta tuttu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin tek umudu Ferdi Kadıoğlu
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17 Şubat 2022 23:02
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, sarı lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki tur umutlarını diri tutan isim oldu.

Sarı lacivertlilerin maçtaki 2 golüne 1 gol ve 1 asistle imza atan Ferdi Kadıoğlu, performansıyla alkış topladı. Kadıköy'de tribünler futbolcuları ıslıklarken, Ferdi Kadıoğlu ise Arda Güler ile birlikte alkışlanan nadir oyuncular oldu.

Ferdi, 30 kez pas yaparken yüzde 80 isabet sağladı. Tek isabetli ortasında asist yapan Ferdi, o ortada asist yaptı.

Savunmada da elinden geleni yapan Ferdi, 13 ikili mücadelenin 9'unu kazanırken, 3 hava topu mücadelesinin ise 2'sini kazandı. Ferdi ayrıca 9 kez sahipsiz top kazandı.

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