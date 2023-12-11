Süper Lig'de 15 hafta geride kalırken, Fenerbahçe topladığı 40 puanla averajla zirvede yer alıyor. Ligde en son zorlu Beşiktaş derbisini geride bırakan sarı-lacivertliler, deplasmanda rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci, performansıyla ligde bu zamana kadar sarı-lacivertli ekibi sırtladı. 4 futbolcu ligde 33 gol kaydederken, 15 de asist başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'nin Boşnak futbolcusu Edin Dzeko, ligde yer aldığı 15 maçta 12 kez rakip fileleri havalandırırken 2 de asist yaptı. Sarı-lacivertli ekipte Dzeko'yu 8 gol 4 asistle Sebastian Szymanski takip etti. Sırp futbolcu Dusan Tadic ise 7 gol 6 asist başarısı gösterdi. Bu seneki performansı ile yeniden göz dolduran İrfan Can Kahveci ise 6 gol 3 asist kaydetti.

Sarı-lacivertlilerde savunma sıkıntısı ise devam ediyor. Son 5 maça bakıldığında savunmada yaşanan sakatlık problemleri teknik direktör İsmail Kartal'ı zorladı. Savunmanın ortasında Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in yokluğunda başka isimler görev aldı. Ligde en son 9'uncu haftada oynanan Hatayspor maçında 11'de yer alan Becao ile Djiku ikilisi, sonrasındaki maçlarda birlikte forma giyemedi. Ligde sonraki maçlarda farklı savunma ile sahaya çıkılırken, sarı-lacivertliler kalesinde 6 gol gördü. Öte yandan Becao ile Djiku ikilisi Avrupa'da ise 26 Ekim Perşembe günü Ludogorets maçında birlikte yer aldı. Söz konusu maçta rakip 1 gol atarken, Fenerbahçe deplasmanda oynanan Ludogorets maçında 2, Nordsjaelland karşılaşmasında ise 6 kez kalesinde golü gördü.