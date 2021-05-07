Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne büyük üstünlüğü

İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 65-11, gol sayısında da 191-70 üstünlüğü var.

Haber; AA
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Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne büyük üstünlüğü
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07 Mayıs 2021 14:28
Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde cumartesi günü 104. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 103 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 65-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 191 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 70 golle karşılık verdi. 

- Ankara'daki maçlar 

İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 50 kez karşılaştı.

Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 27-7 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 84, MKE Ankaragücü 35 gol attı.

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu. 

- Farklı skorlu galibiyetler 

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.

 
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