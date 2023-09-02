Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kadrosunda eksikler var

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kadrosunda eksikler var
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02 Eylül 2023 19:38
Son güncelleme 02 Eylül 2023 19:53
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada yeni transfer Dominik Livakovic'in kadroda yer aldığı belirtilirken, Luan Peres, Samet Akaydin, Omar Fayed, Ferdi Kadıoğlu, Nazım Sangare, Miha Zajc, Ryan Kent, Emre Mor kadroda yer almadı.

Yeni transferlerden Ryan Kent'in teknik direktör İsmail Kartal'ın kararı neticesinde kadroda olmadığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı öne sürülen Miguel Crespo ise kamp kadrosunda yer aldı.

İşte Fenerbahçe'nin Ankara kafilesi;

 

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