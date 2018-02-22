Fenerbahçe, kupada yarı finale yükseldi!

Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 71-63 yenerek yarı finale yükseldi.
Fenerbahçe'de 22 sayı, 6 asist ve 3 ribauntla oynayan Sottana, maçın en değerli oyuncusu seçildi.
Fenerbahçe, yarı finalde Hatay Büyükşehir Belediyespor'un rakibi oldu. İki takım arasındaki yarı final maçı, yarın yapılacak.
Salon: Artuklu
Hakemler: Uğur Özen, Orkun Yurtdaş, Ali Köseoğlu
Fenerbahçe: Ayşe Cora 2, Sottana 22, Tuğçe Canıtez 5, Vaughn 14, Verameyenka 8, Birsel Vardalı Demirmen 5, Dabovic 15, Pelin Derya Bilgiç
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Hartley 22, Dürdane Gülşah Gümüşay 6, Gajic 9, Putnina 5, Aysun Yararbaş, Cado 13, Deniz Çolakoğlu 5, Melike Tuğba Oral
1. Periyot: 19-18
Devre: 31-40
3. Periyot: 47-53
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Fenerbahçe'de 22 sayı, 6 asist ve 3 ribauntla oynayan Sottana, maçın en değerli oyuncusu seçildi.
Fenerbahçe, yarı finalde Hatay Büyükşehir Belediyespor'un rakibi oldu. İki takım arasındaki yarı final maçı, yarın yapılacak.
Salon: Artuklu
Hakemler: Uğur Özen, Orkun Yurtdaş, Ali Köseoğlu
Fenerbahçe: Ayşe Cora 2, Sottana 22, Tuğçe Canıtez 5, Vaughn 14, Verameyenka 8, Birsel Vardalı Demirmen 5, Dabovic 15, Pelin Derya Bilgiç
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Hartley 22, Dürdane Gülşah Gümüşay 6, Gajic 9, Putnina 5, Aysun Yararbaş, Cado 13, Deniz Çolakoğlu 5, Melike Tuğba Oral
1. Periyot: 19-18
Devre: 31-40
3. Periyot: 47-53
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın