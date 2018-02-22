  •  
    Ve Güneş kararını verdi; "1 numaram o olacak..."
  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    Eljif 'inTürkiye'deki yeni durağı olabilir! Sürpriz..
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    İstanbul'a veda etmek için hazırlanan 22 isim!

Fenerbahçe, kupada yarı finale yükseldi!

Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 71-63 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Kaynak: AA
Fenerbahçe, kupada yarı finale yükseldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2018 20:32
Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 71-63 yenerek yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe'de 22 sayı, 6 asist ve 3 ribauntla oynayan Sottana, maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Fenerbahçe, yarı finalde Hatay Büyükşehir Belediyespor'un rakibi oldu. İki takım arasındaki yarı final maçı, yarın yapılacak.

Salon: Artuklu

Hakemler: Uğur Özen, Orkun Yurtdaş, Ali Köseoğlu

Fenerbahçe: Ayşe Cora 2, Sottana 22, Tuğçe Canıtez 5, Vaughn 14, Verameyenka 8, Birsel Vardalı Demirmen 5, Dabovic 15, Pelin Derya Bilgiç

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Hartley 22, Dürdane Gülşah Gümüşay 6, Gajic 9, Putnina 5, Aysun Yararbaş, Cado 13, Deniz Çolakoğlu 5, Melike Tuğba Oral

1. Periyot: 19-18

Devre: 31-40

3. Periyot: 47-53

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için