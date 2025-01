⚽Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek ile farkı 2'ye yükseltti.pic.twitter.com/A3rjMOlzNA



İkinci yarıda her iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe , Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Taner Yapağıcı'nın yönetimindeki Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve hakem Kadir Sağlam'ın yönettiği maçta sahaya U19 ağırlıklı bir kadroya çıkan Kasımpaşa'ya karşı zorlanmayan Fenerbahçe'nin gollerini 2. dakikada Youssef En-Nesyri, 27. dakikada Yusuf Akçiçek ve 45+1'de Bartuğ Elmaz kaydetti.Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe grubun ilk maçları sonrasında 3 puanla ikinci sıraya yükselirken, 0 puanda kalan Kasımpaşa beşinci sırada yer aldı.Grubun bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Erzurumspor FK'yi ağırlarken, Kasımpaşa deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.Portekizli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakada, 3-5-2 sistemini tercih etti.Ziraat Türkiye Kupası'nda rotasyona giden Jose Mourinho, Hatayspor'a karşı sahaya sürdüğü isimlerden İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Fred, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu Kasımpaşa maçında yedek oturttu.Kalede Ertuğrul Çetin'i sahaya süren Mourinho, savunma üçlüsünü Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Yusuf Akçiçek'ten oluşturdu.Orta sahada Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski ve Filip Kostic'e şans veren Portekizli çalıştırıcı, forvette ise Youssef En-Nesyri ile Cenk Tosun'u oynattı.Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 7 oyuncusundan yararlanamadı.Sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao, Kasımpaşa maçının kadrosuna alınmadı.Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan Allan Saint-Maximin ve Samet Akaydin, teknik ekibin kararıyla maç kadrosuna alınmayan diğer futbolcular oldu.Fenerbahçe'de 4 futbolcu, bu sezon ilk kez 11'de görev aldı.Kasımpaşa karşısında 11'de oynayan kaleci Ertuğrul Çetin, savunmacı Yusuf Akçiçek, orta sahadan Bartuğ Elmaz ve forvet Cenk Tosun, bu sezon ilk kez 11'de forma giydi.Fenerbahçe'yi konuk eden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruptaki ilk maçında kaleci Ali Emre Yanar hariç 19 yaş altı takımıyla sahaya çıktı.Lacivert-beyazlı ekip daha önce Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele etmemek için başvuruda bulunmuş ancak yapılan görüşmelerin ardından kupaya devam etmeye karar vermişti.Bir önceki turda Gençlerbirliği deplasmanında genç oyuncularla sahaya çıkan Kasımpaşa, rakibini 1-0 mağlup ederek gruplara yükselmişti.Kasımpaşa'da takımın başında da 19 yaş altı takımı teknik direktörü Taner Yapağıcı sahaya çıktı.Maçın 2. dakikasında Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golüyle 1-0 öne geçti. İrfan Can'ın derin pasında savunma arkasında topla buluşan Cenk Tosun kale ağzına ortaladı, En-Nesyri düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.Maçın 27. dakikasında Fenerbahçe durumu 2-0'a getirdi. Serbest vuruş sonrası yaşanan karambolde Mert Müldür'ün kafayla indirdiği topu Yusuf Akçiçek düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.Maçın 45+1. dakikasında Fenerbahçe farkı 3'e yükseltti. Sol kanattan çizgiye inen İrfan Can'ın yerden ortasında savunmadan seken topa ceza alanı önünden sert bir vuruş yapan Bartuğ Elmaz, durumu 3-0'a getirdi.Maçın ikinci yarısı öncesinde Fenerbahçe'de Filip Kostic ve Sebastian Szymanski oyundan alındı. Mert Hakan Yandaş ve Levent Mercan oyuna dahil oldu.Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.2. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Cenk Tosun, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. En Nesyri'nin altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.27. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Mert Müldür, kafayla Yusuf Akçiçek ile buluşturdu. Yusuf, kale sahası önünde göğsüyle düzelttikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.45+1. dakikada konuk ekip üçüncü golü buldu. İrfan Can'ın soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, Bartuğ Elmaz'ın önüne düştü. Bu oyuncunun penaltı noktasının biraz gerisinde bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3.Fenerbahçe, müsabakanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.Recep Tayyip ErdoğanKadir Sağlam, Anıl Usta, Murat Ergin GözütokAli Emre Yanar, Taylan Utku Aydın, Yunus Emre Atakaya, Berkay Muratoğlu, Adnan Aktaş, Beraat Doğan Yıldız, Yaman Suakar (Dk. 88 Kaan Doğan), Yusuf İnci (Dk. 76 Dağhan Erdoğan), Emirhan Yiğit (Dk. 88 Muhammed Ayeş), Sarp Yavrucu (Dk. 87 Bünyamin Çetinkaya), Sinan Alkaş (Dk. 70 Aras Özden)Ertuğrul Çetin, Mert Müldür (Dk. 80 Muharrem Cizgili), Çağlar Söyüncü (Dk. 71 Amrabat), Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Szymanski (Dk. 46 Mert Hakan Yandaş), Kostic (Dk. 46 Levent Mercan), Cenk Tosun, En Nesyri (Dk. 62 Cengiz Ünder)Dk. 2 En Nesyri, Dk. 27 Yusuf Akçiçek, Dk. 45+1 Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe)Dk. 26 Sarp Yavrucu (Kasımpaşa)