Fenerbahçe, Koray Şener'i unutmuyor

Fenerbahçe kulübü, Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in adının yaşatılacağı altıncı kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Koray Şener'i unutmuyor
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02 Kasım 2023 17:35
Galatasaray deplasmanında 2018 yılında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in adının verildiği altıncı kütüphanenin açılışı yapıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Koray Şener için "Kocaeli'nin 12 ilçesinde 12 kütüphane" projesi kapsamında altıncı kütüphanenin Kandıra ilçesinde bulunan Akçaova İlköğretim Okulu'nda açıldığı belirtildi.

Kütüphanenin açılışına Koray Şener'in ailesinin yanı sıra 1907 ÜNİFEB üyeleri ve Şener'in sevenlerinin katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kütüphanenin sarı-laciverte boyandığı da vurgulandı.

Koray Şener adına daha önce Körfez Petkim Ortaokulu, İzmit Yenimahalle İlkokulu, Başiskele Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi, Derince 15. Kolordu İlkokulu ve Gebze Adem Yavuz İlkokulu'nda kütüphaneler açılmıştı.



 
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