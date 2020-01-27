Fenerbahçe ile Milan arasında 'zorunlu' anlaşmazlık

ERSUN YANAL'IN TRANSFER SÖZLERİ

Fenerbahçe'nin Ricardo Rodriguez için Milan'a henüz resmi teklif yapmadığı ortaya çıktı.İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Ricardo Rodriguez'in isteği üzerine Fenerbahçe transfer de öne çıktı ve PSV, rotasını başka oyunculara çevirdi. Milan, kiralama ve satın alma opsiyonuyla birlikte Fenerbahçe'den gelen 6 milyon euro'luk 'sözlü' teklifi kabul etti ve prensip anlaşması sağlandı.Ardından Fenerbahçe, TFF Tahkim Kurulu ve Lisans Kurulu'nun beklediği ölçüde limit kararı vermedi. Fenerbahçe de limit konusunda sıkıntı yaşamamak için 'zorunlu' satın alma opsiyonu içermeyen bir kiralama üzerine pazarlık yapmaya başladı. Zira, zorunlu satın alma opsiyonlarının da limit içine dahil edileceğinin anlaşılması sonrası Fenerbahçe, bu konu üzerinden Milan'a talepte bulundu. Milan ise 'zorunlu' satın alma opsiyonu olmayan bir teklifi kabul etmeyecekleri cevabını vedi.Fenerbahçe ile Milan arasındaki görüşmeler tüm hızıyla devam ederken, Ricardo Rodriguez de İtalyan kulübünün yöneticilerine Türkiye'ye transfer olma isteğini tekrar iletti.Transfer çalışmalarıyla ilgiliyse Ersun Yanal, "Bu hafta büyük ihtimalle pazartesi, salı günü başkanımızın önderliğinde bir toplantı olur. İsim vermeden söyleyeyim, ihtiyacımız olan katkıyı mutlaka yapmak istiyoruz. Umarım istediğimizi alırız. Sonuçta dünyanın sonu değil. Çıkıp her türlü mücadelemizi yapıyoruz. Biz yönetimimize, yönetimimiz de bize destek oluyor. El birliğiyle bu işi götüreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.