Fenerbahçe gözünü Vinicius Souza'ya dikti

Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk hasretini noktalamak için iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda çalışmalarına hız veren Fenerbahçe yönetimi, eksik bölgeler için temaslarını sıklaştırdı.Orta sahadavealternatif arayan Kanarya, sürpriz bir ismi gündemine aldı.Fenerbahçe; Belçika'nın Mechelen takımında kiralık olarak forma giyenile ilgileniyor. 22 yaşındaki futbolcunun bonservisi Belçika ekibi Lommel'de bulunuyor.Haberin detaylarında, Vinicius'unvede radarında olduğu belirtildi.. Vinicius, Jesus'unçalıştırdığı dönemde Brezilya ekibinin formasını giyiyordu.17 Haziran 1999 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Vinicius Souza, futbola ülkesinin Flamengo takımında başladı. 2020 yıllında 2.5 milyon euro bedelle Belçika ekibi Lommel'e transfer oldu. Geçen sezonu bir diğer Belçika takımı Mechelen'de kiralık geçiren Vinicius, burada kendisinden beklenen patlamayı yapamasa da iyi bir performans ortaya koydu.