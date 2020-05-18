Fenerbahçe Futbol Takımı, Kovid-19 testinden geçti

Fenerbahçe Futbol Takımı'na yeniden koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe Futbol Takımı, Kovid-19 testinden geçti
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18 Mayıs 2020 14:19
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda oyunculara, teknik ekibe ve personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncuları, teknik ve idari heyeti ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde görev yapan personelimiz, yetkililerden alınan özel izinle bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde Kovid-19 PCR testinden geçmiştir. Test sonuçlarına göre haftalık antrenman programımız belirlenecektir." denildi.

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