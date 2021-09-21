Fenerbahçe dört gözle bekliyor: "Yetiş Sosa!"

Fenerbahçe'de orta saha ile forvet arasında yaşanan pas sorunu gözleri Jose Sosa'ya çevirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe dört gözle bekliyor: 'Yetiş Sosa!'
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21 Eylül 2021 10:50
Jose Sosa
Jose Sosa
Fenerbahçe
Orta saha ile forvet arasında pas sorunu yaşayan Fenerbahçe'de gözler Jose Sosa'ya döndü.

Yeni transferlerden Meyer oynadığı maçlarda bu konuda yetersiz kalırken, Miguel Crespo ise henüz kulübeden çıkamadı. Sorunu çözecek ismin Sosa olduğu belirtiliyor. Tedavisi süren Arjantinli yıldızın dönüşü dört gözle bekleniyor. 

 

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