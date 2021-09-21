Fenerbahçe dört gözle bekliyor: 'Yetiş Sosa!'

Orta saha ile forvet arasında pas sorunu yaşayan Fenerbahçe'de gözler Jose Sosa'ya döndü.Yeni transferlerden Meyer oynadığı maçlarda bu konuda yetersiz kalırken, Miguel Crespo ise henüz kulübeden çıkamadı. Sorunu çözecek ismin Sosa olduğu belirtiliyor. Tedavisi süren Arjantinli yıldızın dönüşü dört gözle bekleniyor.