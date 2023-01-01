Fenerbahçe, Dorsey için geri sayımda

Fenerbahçe Beko, Tyler Dorsey'nin transferi için geri sayıma geçti.



Yunan basınına ve Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Tyler Dorsey, Monaco'nun teklifini geri çevirdi ve Fenerbahçe ile Olympiakos'un 'çok yıllı' sözleşme teklifleri üzerine düşünmeye başladı. 26 yaşındaki Yunan pasaportlu Amerikalı skorer, son kararını vermek için süre istedi.



Olympiakos, Tyler Dorsey'nin eski takımı olması; Fenerbahçe Beko ise Yunanistan Milli Takımı'nın da çalıştırıcısı olan Dimitris Itoudis'in Dorsey ile milli takımda da çalışıyor olması nedeniyle avantajlı..



Fenerbahçe'nin teklifinin, Olympiakos'a oranla bir miktar daha iyi olduğu da belirtildi.



Geçen sezon THY EuroLeague'in en iyi yıldızlarından biri olarak gösterilen Dorsey, 3 sezonluk EuroLeague kariyerinde 11.4 sayı, 2.5 ribaund, 1.7 asist ve 0.7 top çalma ortalamaları yakaladı.



Dorsey, bu sezon NBA'da oynamak için Avrupa'dan ayrılmış ancak kısa süre önce Dallas Mavericks tarafından serbest bırakılmıştı.





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