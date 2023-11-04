Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı geçti!

Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı geçti!
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04 Kasım 2023 14:59
Son güncelleme 04 Kasım 2023 15:46
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasındaki derbide Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Opet'i konuk etti.

Fenerbahçe, derbiyi 3-1'lik skorla kazandı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin Aydın, Gneiting, Cuttino, Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol (Bihter Yarkın, Eggleston, Duygu Düzceler)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken (Gizem Örge, Cansu Çetin, Ada Korkmaz, Meryem Boz)

Setler: 24-26, 25-19, 19-25, 22-25

Süre: 109 dakika (29, 25, 25, 30)

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