Fenerbahçe'den Yunus Emre Konak'a teklif!

Fenerbahçe, Brentford forması giyen Yunus Emre Konak için resmi teklif yaptı. Fenerbahçe'nin yaptığı ilk teklif yeterli bulunmadı.

calendar 11 Eylül 2025 14:34 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2025 15:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala orta saha transferi için harekete geçti.

Fenerbahçe, orta saha transferi için Brentford forması giyen 19 yaşındaki Yunus Emre Konak ile ilgileniyor.

10 MİLYON EURO VE BONUS

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Brentford forması giyen Yunus Emre Konak için resmi teklif yaptı. Fenerbahçe'nin yaptığı ilk teklif yeterli bulunmadı.

Brentford'un kabul etmediği teklifin 10 milyon euro ve bonuslar olduğu ortaya çıktı.


Fenerbahçe'nin genç futbolcunun transferi için girişimlerine devam etmesi bekleniyor.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya geldiği buluşmada, "Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma'nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Topu akıllıca dağıtabilecek, box to box oynayabilen. Genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Fenerbahçe'de son dakikaya kadar transfer bitmez. Gelen de bitmez, giden de bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız." demişti.

SİVAS'TAN TRANSFER OLDU

19 yaşındaki genç orta saha, geçtiğimiz sezon Sivasspor'dan Brentford'a 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Genç futbolcu geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle sadece 15 maçta 298 dakika süre buldu. Yunus Emre, tendon yırtılması sebebiyle 4 ay sahalardan uzak kalmıştı

