Fenerbahçe'den Rizespor'a büyük fark!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı.



Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 6-0 kazandı. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Diego Rossi, 45+3 (P), 45+9 (P), ve 51. dakikalarda Serdar Dursun, 65. dakikada Enner Valencia ve 76. dakikada Nazım Sangare kaydetti.



YENİLMEZLİK SERİSİ 10 MAÇ



Alınan bu sonucun ardından sarı-lacivertliler ligdeki yenilmezlik serisi 10 maça çıkardı. Fenerbahçe bu süreçte 9 galibiyet ve bir beraberlik aldı.



Ligde üst üste çıktığı 6. maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe puanını 65'e yükseltti ve 1 maçı eksik olan Trabzonspor ile puan farkını 8'e indirdi. Rizespor ise 30 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Rizespor ise Göztepe deplasmanına gidecek.



35. SANİYEDE KIRMIZI KART



Ev sahibi ekipte Fabricio Baiano, 35. saniyede rakibi Kim Min-Jae'ye attığı dirsek sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



İKİ PENALTI İKİ GOL!



Maçta 45+3. dakikada Ronaldo Mendes'in topa elle müdahale etmesi sonucu hakem beyaz noktayı gösterdi. 45+8. dakikada Eren'in ceza sahası içinde İrfan Can'a yaptığı müdahale sonrası Halil Umut Meler bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Serdar Dursun iki penaltı atışını da golle sonuçlandırdı.



SERDAR DURSUN TARİHE GEÇTİ!



Sezonun ilk yarısındaki maçta Çaykur Rizespor ağlarına 3 gol bırakan Serdar Dursun, ikinci maçta da Karadeniz ekibine karşı hat-trick yaptı.



Serdar Dursun, Fenerbahçe'de bir sezonda, aynı takıma karşı iki maçta da hat-trick yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.



Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 13'e yükselten Serdar Dursun, ayrıca kariyerinde 6. hat-trick yaptı.



ARDA GÜLER BOŞ GEÇMEDİ!



Bu sezon performansıyla büyük beğeni toplayan 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler 65. dakikada Valencia'nın kaydettiği golün asistini yaptı.



NAZIM SANGARE SESSİZLİĞİNİ BOZDU



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan milli oyuncu ligdeki ilk golünü kaydetti.



KİM MİN-JAE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Sarı lacivertlilerde Kim Min-Jae, 52. dakikada gördüğü sarı kartla ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK ile oynayacakları maçta cezalı duruma düştü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





1. dakikada maçın başlama düdüğü ile birlikte Fenerbahçe, Serdar Dursun ile mutlak golden yararlanamadı. Rossi'nin sol taraftan ceza sahası içerisine yerden pasında, Serdar Dursun'un kontrol edip vuruşunda kaleci Gökhan Akkan ayakları ile topu son anda çelmeyi başardı.



9. dakikada sarı-lacivertli ekip öne geçmeyi başardı. Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan'ın çeldiği topu takip eden Serdar Dursun, boş durumdaki Rossi'nin önüne çevirdi. Uruguaylı oyuncu, ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.



22. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ taraftan ceza yayı üzerine yerden pasında, İrfan Can Kahveci'nin kontrol edip sol ayak içi ile sert şutunda, top üsten dışarı çıktı.



30. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol çaprazdan ara pasına hareketlenen Crespo'nun ceza sahasına girerken sert şutunda, savunmada Ponck'a çarparak kaleci Gökhan Akkan'ı yanıltan top, az farkla yandan kornere gitti.



35. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan kullandığı kornerde, ön direkte iyi yükselen Zajc'ın kafa ile arkaya aşırdığı topa altı pas içerisinde Crespo'nun dokunuşu sonrası kaleci Gökhan Akkan son anda uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.



45+3. dakikada VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen maçın hakemi Halil Umut Meler, Mendes'in topa elle müdahalesine hükmederek penaltı noktasını gösterdi. Serdar Dursun'un kullandığı penaltıda kaleci Gökhan Akkan köşeyi doğru tahmin etse de top filelere gitti: 0-2.



45+8. dakikada Eren Albayrak'ın İrfan Can Kahveci'ye ceza sahası içindeki müdahalesinde maçın hakemi Halil Umut Meler, ikinci kez penaltı noktasını gösterdi.



45+9. dakikada Serdar Dursun, ilk penaltının benzeri şekilde meşin yuvarlağı Gökhan Akkan'ın sağından bir kez daha filelere gönderdi: 0-3.



Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.













İLGİLİ VİDEO