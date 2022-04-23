Fenerbahçe'de teknik direktör konusundaki soru işaretleri devam ediyor.



Akşam Gazetesi'nden Orçun Özateş'in özel haberine göre; Löw, Jesus ve İsmail Kartal'ın üçgeninde devam eden sürece bir sürpriz isim daha dahil oldu. Başkan Ali Koç, hafta sonu için randevu aldığı Ralf Rangnick ile İngiltere'de buluşacak.



63 yaşındaki Alman teknik adam, sezon sonunda Manchester United'ten ayrılacak. İngiliz ekibine danışman olarak devam edeceği dile getiriliyor.



Başkan Koç'un sürpriz buluşmada Ralf teknik direktör konusunda fikir alışverişinde bulunacağı belirtildi. Alman basınında çıkan haberlerde Löw ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği iddia edildi.



