Fenerbahçe'den Mourinho sözüyle özel tişört

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho'nun açıklamalarına özel bir tişört satışa çıkardı.
Jose Mourinho'nun "Biz temiziz" sözlerine üzerine sarı-lacivertli kulüp, "We are clean" yazılı tişörtün satıça sunulduğunu duyurdu.
Fenerium'dan yapılan açıklamada, tişörtün 679,97 TL'ye satışa çıkarıldığı açıklandı.
Jose Mourinho'nun "Biz temiziz" sözlerine üzerine sarı-lacivertli kulüp, "We are clean" yazılı tişörtün satıça sunulduğunu duyurdu.
Fenerium'dan yapılan açıklamada, tişörtün 679,97 TL'ye satışa çıkarıldığı açıklandı.