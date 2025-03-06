Fenerbahçe'den Mourinho sözüyle özel tişört

Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile çekişen Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun sözünden tişört tasarladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Mourinho sözüyle özel tişört
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06 Mart 2025 12:55
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho'nun açıklamalarına özel bir tişört satışa çıkardı.

Jose Mourinho'nun "Biz temiziz" sözlerine üzerine sarı-lacivertli kulüp, "We are clean" yazılı tişörtün satıça sunulduğunu duyurdu.

Fenerium'dan yapılan açıklamada, tişörtün 679,97 TL'ye satışa çıkarıldığı açıklandı.





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