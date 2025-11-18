18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Fenerbahçe'den Diego Carlos için 5 milyon euroluk talep

Como'da başarılı bir performans sergileyen Diego Carlos için Fenerbahçe 5 milyon euro isterken, İtalyan medyası bu bedelin yüksek olabileceğini belirtiyor.

calendar 18 Kasım 2025 12:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Diego Carlos için 5 milyon euroluk talep
Sezon başında Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Como'ya kiralanan Diego Carlos, formuyla beğeni kazandı.

İtalyanlar, 32 yaşındaki stoperin bonservisini almak istiyor.

5 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetimi ise geçen sezonun devre arasında 12 milyon euro ödenen Brezilyalı stoper için 5 milyon euro bonservis talep ediyor.


Ancak İtalyan medyası, Como'nun bu miktarı çok bulabileceğini iddia etti.

FENERBAHÇE'Yİ GEÇTİ

Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper, sakatlıkların da etkisiyle sarı-lacivertlilerde yalnızca 5 maçta süre bulabildi.

Diego Carlos, yaz transfer döneminde gittiği Como'da ise şimdiden Fenerbahçe'deki maç sayısını geride bıraktı.

Como forması altında bu sezon 8 maçta sahaya çıkan Carlos, bu maçların 7'sine ilk 11'de başladı.

SAVUNMANIN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN

İtalyan ekibinin savunmasındaki önemli isimlerden biri olan 32 yaşındaki futbolcu, Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas'ın da en çok güvendiği futbolculardan biri olmayı başardı.

Como, savunmada Diego Carlos'un süre bulduğu son 5 maçta kalesinde yalnızca 1 gol gördü.  

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
