Fenerbahçe'den Diego Carlos için 5 milyon euroluk talep

Sezon başında Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Como'ya kiralanan Diego Carlos, formuyla beğeni kazandı.
İtalyanlar, 32 yaşındaki stoperin bonservisini almak istiyor.
5 MİLYON EURO
Fenerbahçe yönetimi ise geçen sezonun devre arasında 12 milyon euro ödenen Brezilyalı stoper için 5 milyon euro bonservis talep ediyor.
Ancak İtalyan medyası, Como'nun bu miktarı çok bulabileceğini iddia etti.
FENERBAHÇE'Yİ GEÇTİ
Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper, sakatlıkların da etkisiyle sarı-lacivertlilerde yalnızca 5 maçta süre bulabildi.
Diego Carlos, yaz transfer döneminde gittiği Como'da ise şimdiden Fenerbahçe'deki maç sayısını geride bıraktı.
Como forması altında bu sezon 8 maçta sahaya çıkan Carlos, bu maçların 7'sine ilk 11'de başladı.
SAVUNMANIN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN
İtalyan ekibinin savunmasındaki önemli isimlerden biri olan 32 yaşındaki futbolcu, Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas'ın da en çok güvendiği futbolculardan biri olmayı başardı.
Como, savunmada Diego Carlos'un süre bulduğu son 5 maçta kalesinde yalnızca 1 gol gördü.
