Fenerbahçe'de yeni yıldızlar geri dönüyor!

Fenerbahçe'de 1. hafta erteleme maçında forma giyemeyen yıldızlar, Kasımpaşa maçıyla geri dönüyor...
Alanyaspor karşısında statü gereği takıma yeni katılan yıldızlar kadroda yer alamamıştı.
Trabzonspor mücadelesinde ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giyen isimlerden Kerem Aktürkoğlu, Ederson ve Marco Asensio ile birlikte Nene, Kasımpaşa maçıyla birlikte yeniden sahne alacaklar.
Ancak Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte Edson Alvarez'in sakatlıkları sürüyor.
Alanyaspor karşısında statü gereği takıma yeni katılan yıldızlar kadroda yer alamamıştı.
Trabzonspor mücadelesinde ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giyen isimlerden Kerem Aktürkoğlu, Ederson ve Marco Asensio ile birlikte Nene, Kasımpaşa maçıyla birlikte yeniden sahne alacaklar.
Ancak Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte Edson Alvarez'in sakatlıkları sürüyor.