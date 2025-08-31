Fenerbahçe'de yeni hoca arayışı: Öncelik hücum futbolu!





Sarı-lacivertli yönetimin, Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yaptığı toplantıda birçok aday gündeme geldi. Fenerbahçe , hücum futbolu oynatacak, tecrübeli bir teknik direktörü takımın başına getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.Sarı-lacivertli yönetimin, Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yaptığı toplantıda birçok aday gündeme geldi.

Schmidt, Montella, Terzic

ve İsmail Kartal isimleri masaya

yatırılırken Fenerbahçe'nin

eski kaptanı Volkan Demirel

de adaylar arasında yer aldı.





YABANCIDA SCHMIDT, YERLİDE İSMAİL KARTAL



Başkan Ali Koç ve ekibi, özellikle hücum futbolunu ön plana çıkaracak adaylar üzerinde fikir birliğine vardı. Bu doğrultuda yabancıda Roger Schmidt ismi ağırlık kazandı. İsmail Kartal'ın ise yerli aday olarak gündemini koruduğu belirtildi.



Almanya'nın alt kademe liglerinde ve amatör bölgesel liglerinde orta saha pozisyonunda oynayan Schmidt, 2005'te antrenörlüğe başladı.

Paderborn, Benfica,

PSV Eindhoven, Bayer Leverkusen,

Salzburg ve BJ Guoan gibi takımları çalıştırdı.

Portekiz Ligi ve Avusturya liglerinde şampiyonluk yaşadı. Ayrıca görev yaptığı kulüplerde Hollanda Kupası, Avusturya Kupası, Hollanda Süper Kupası, Almanya Westfalen Kupası ve Çin Kupası'nı kaldırdı.

Teknik adam konusunda Futbol Direktörü Devin Özek'e tam yetki verildi. Özek, yapacağı görüşmeler sonrası yarın bir rapor sunacak. Schmidt ile görüşmeyi Özek yapacak. İsmail Kartal göreve hazır olduğunu açıklamıştı. Bu aradadiyen bir grup yönetici de olduğu öğrenildi.