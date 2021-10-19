Fenerbahçe'de Tisserand çok iyi döndü

Marcel Tisserand, 1 aydan fazla süren sakatlığının ardından son 15 dakikasında forma giydiği Trabzonspor maçında performansıyla dikkkat çekti.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Tisserand çok iyi döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2021 12:51
Marcel Tisserand
Marcel Tisserand
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, 1 aydan fazla süren sakatlığının ardından Trabzonspor maçının son 15 dakikasında forma giyerek sahalara döndü. Tisserand, kısa süre sahada kalmasına rağmen 1 top kaptı, 3 atak uzaklaştırdı.

Başarılı oyuncu bir pozisyonda ise kale önünde hızlı davranarak Djaniny'ye gol izni vermedi. Tisserand'ın sahalara iyi bir şekilde dönmesi, Fenerbahçe adına gecenin iyi yanlarından biriydi. 

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.