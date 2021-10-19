Fenerbahçe'de Tisserand çok iyi döndü

Fenerbahçe'nin Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, 1 aydan fazla süren sakatlığının ardından Trabzonspor maçının son 15 dakikasında forma giyerek sahalara döndü. Tisserand, kısa süre sahada kalmasına rağmen 1 top kaptı, 3 atak uzaklaştırdı.
Başarılı oyuncu bir pozisyonda ise kale önünde hızlı davranarak Djaniny'ye gol izni vermedi. Tisserand'ın sahalara iyi bir şekilde dönmesi, Fenerbahçe adına gecenin iyi yanlarından biriydi.
Başarılı oyuncu bir pozisyonda ise kale önünde hızlı davranarak Djaniny'ye gol izni vermedi. Tisserand'ın sahalara iyi bir şekilde dönmesi, Fenerbahçe adına gecenin iyi yanlarından biriydi.