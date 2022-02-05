Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a kilo uyarısı

Fenerbahçe'den 93 kilo ayrılıp Watford'da 84 kiloya düşen Ozan Tufan devre arasında sarı-lacivertli ekibe geri dönmüştü.
Teknik direktör İsmail Kartal, 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla bir görüşme yaparak İngiltere'deki kilosunu korumasını istedi. Çabuk kilo alabilen Ozan Tufan için beslenme ve fitness programı hazırlandı.
Teknik direktör İsmail Kartal, 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla bir görüşme yaparak İngiltere'deki kilosunu korumasını istedi. Çabuk kilo alabilen Ozan Tufan için beslenme ve fitness programı hazırlandı.