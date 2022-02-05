Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a kilo uyarısı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, takıma geri dönen Ozan Tufan'la bir görüşme yaparak İngiltere'deki kilosunu korumasını istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a kilo uyarısı
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05 Şubat 2022 14:52
Ozan Tufan
Ozan Tufan
Fenerbahçe
Fenerbahçe'den 93 kilo ayrılıp Watford'da 84 kiloya düşen Ozan Tufan devre arasında sarı-lacivertli ekibe geri dönmüştü.

Teknik direktör İsmail Kartal, 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla bir görüşme yaparak İngiltere'deki kilosunu korumasını istedi. Çabuk kilo alabilen Ozan Tufan için beslenme ve fitness programı hazırlandı. 

 

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