Fenerbahçe'de Olympiakos maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı konuşulan Jayden Oosterwolde'den müjdeli haber geldi.
HEDEF GALATASARAY MAÇI
Başarılı futbolcu ameliyat olduktan sadece iki gün sonra salon çalışmalarına başladı. Oosterwolde'nin menisküsündeki hasarlı kısmın temizlendiği, menisküsününün dikilmemesi nedeniyle sahalara beklenenden erken döneceği ve Galatasaray maçının hedef olarak seçildiği öğrenildi.
İSMAİL KARTAL'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan İsmail Kartal, Olympiakos maçı öncesi oyuncusunun durumu için, "Jayden Oosterwolde şu anda iyi bir durumda ve çok güçlü bir kas yapısı var. Biz de beklenenden daha erken döneceğini düşünüyoruz. Lig bitmeden aramıza katılacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
BU SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 41 maçta süre bulan Jayden Oosterwolde, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Fenerbahçe, Galatasaray ile Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda karşılaşacak.
HEDEF GALATASARAY MAÇI
Başarılı futbolcu ameliyat olduktan sadece iki gün sonra salon çalışmalarına başladı. Oosterwolde'nin menisküsündeki hasarlı kısmın temizlendiği, menisküsününün dikilmemesi nedeniyle sahalara beklenenden erken döneceği ve Galatasaray maçının hedef olarak seçildiği öğrenildi.
İSMAİL KARTAL'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan İsmail Kartal, Olympiakos maçı öncesi oyuncusunun durumu için, "Jayden Oosterwolde şu anda iyi bir durumda ve çok güçlü bir kas yapısı var. Biz de beklenenden daha erken döneceğini düşünüyoruz. Lig bitmeden aramıza katılacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
BU SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 41 maçta süre bulan Jayden Oosterwolde, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Fenerbahçe, Galatasaray ile Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda karşılaşacak.
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