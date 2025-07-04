Fenerbahçe'de Kyle Walker'da geri sayım!

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun talebiyle Kyle Walker transferi için ikinci teklifini sundu. Sarı-lacivertliler, imza parasıyla yıldız sağ beki ikna etmeye çalışıyor.

calendar 04 Temmuz 2025 09:13 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2025 09:23
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Kyle Walker'da geri sayım!
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Osayi-Samuel'in ayrılmasının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de bir numaralı hedef; Manchester City'nin yıldızı Kyle Walker... 

Daha önce İngiliz oyuncuyla irtibata geçen sarı-lacivertliler, ilk teklifini yapmış ancak yanıt alamamıştı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR



35 yaşındaki sağ beki teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istemesinin ardından ikinci teklif yapıldı. İlk teklifine oranla daha yüksek bir maaş önerilen Walker'la görüşmeler devam ediyor.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Tecrübeli futbolcu için bonservis bedeli ödemek istemeyen Fenerbahçe yönetimi, oyuncuyu imza parasıyla ikna etmeye çalışıyor. Bir aksilik yaşanmaması halinde sarı-lacivertliler, Kyle Walker'ı önümüzdeki hafta içinde açıklayacak.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren Walker, 16 karşılaşmada forma giydi ancak skor katkısı sağlayamadı.



 

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