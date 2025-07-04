Fenerbahçe'de Kyle Walker'da geri sayım!

Osayi-Samuel'in ayrılmasının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de bir numaralı hedef; Manchester City'nin yıldızı Kyle Walker...



Daha önce İngiliz oyuncuyla irtibata geçen sarı-lacivertliler, ilk teklifini yapmış ancak yanıt alamamıştı.



GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

35 yaşındaki sağ beki teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istemesinin ardından ikinci teklif yapıldı. İlk teklifine oranla daha yüksek bir maaş önerilen Walker'la görüşmeler devam ediyor.Tecrübeli futbolcu için bonservis bedeli ödemek istemeyen Fenerbahçe yönetimi, oyuncuyu imza parasıyla ikna etmeye çalışıyor. Bir aksilik yaşanmaması halinde sarı-lacivertliler, Kyle Walker'ı önümüzdeki hafta içinde açıklayacak.Geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren Walker, 16 karşılaşmada forma giydi ancak skor katkısı sağlayamadı.