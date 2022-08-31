Fenerbahçe'de Jesus'un hedefi: 9 puan

Fenerbahçe'nin liderlik macerası kısa sürdü. Geçen hafta Adana Demirspor yenerek zirveye çıkan sarı-lacivertliler, Konyaspor karşısında gelen sezonun ilk yenilgisiyle birlikte 5. sıraya geriledi.



Hem oynanan oyun, hem de haftayı puansız tamamlamak herkesin moralini bozdu. Jorge Jesus ise öğrencilerinden bir an önce Konya yenilgisini unutmalarını istedi. Portekizli teknik adam, ligde 3 haftalık süreçte çıkılacak maçları son derece kritik görüyor.



Fenerbahçe, Kayserispor ve Alanyaspor ile peş peşe Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Ardından Beşiktaş'a konuk olacak. Jesus, öğrencilerine hedef olarak bu 3 karşılaşmadan 9 puan çıkartılmasını belirledi.



Tecrübeli teknik adam, ligde yeniden zirveye çıkmak ve burada kalıcı olmak için ilk adımın, bu 3 maçın da kazanılmasıyla atılacağı görüşünde.





