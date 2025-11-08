Fenerbahçe'de istikrar abidesi: Milan Skriniar

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, 6 Ağustos'taki Feyenoord maçından bu yana görev aldığı 20 karşılaşmada da 90 dakika sahada kaldı.
Fenerbahçe ile 18, Slovakya Milli Takımı'yla da iki mücadeleye çıkan Skriniar, bu 20 karşılaşmaya 93 günde çıktı.
3 günde bir maça çıkan Skriniar'ın, istikrarı taraftarlardan alkış aldı.
