Fenerbahçe'de İsmail Kartal sürprizi! Yalı çıkışı görüntülendi

Fenerbahçe'de Jose Mourinho döneminin sona ermesiyle birlikte teknik direktör arayışları hız kazandı. Yönetimin listesinde yer alan isimlerden biri ise tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal.
Sarı-lacivertliler ile Kartal arasındaki görüşmeler sürerken, deneyimli teknik adamın bir fotoğrafı basına yansıdı.
HAMDİ AKIN'IN YALISINDAN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Ekol'ün haberine göre İsmail Kartal, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın yalısından çıkarken görüntülendi.
64 yaşındaki teknik adam, daha önce üç farklı dönemde Fenerbahçe'nin başında görev yapmıştı. Son olarak 2023-2024 sezonunda sarı-lacivertlileri çalıştıran Kartal, 99 puan toplamasına rağmen Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamıştı.
📸İsmail Kartal, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın yalısından çıkış yaparken görüntülendi.
[🔗Fotoğraf: Ekol Sports]
