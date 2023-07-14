Fenerbahçe'de hedef Toko Ekambi

Bu sezon Ryan Kent, Edin Dzeko, Umut Nayir, Alexander Djiku ve Sebastian Szymanski ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Lyon'un Kamerunlu hücumcusu Karl Toko Ekambi için resmen harekete geçti.
Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda mukavelesi sona erecek 30 yaşındaki futbolcuyu cüzi bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor. Tecrübeli oyuncunun gelen teklife olumlu bakması Fenerbahçe'nin bu transferde elini güçlendiren bir koz oldu.
MENAJERİ DETAYLARI ANLATTI
Transfer sürecini Fenerbahçe'nin yeni Sportif Direktörü Mario Branco yürütüyor. Branco, futbolcunun temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncunun sunduğu şartlar, Fenerbahçe için karşılanacak seviyede. Lyon kulübünün talepleriyle ilgili de bilgi aktarıldı. Sarı-Lacivertliler, bonservisi uygun bir rakama bitirip kaynaklarını stoper ve kaleci için kullanmak istiyor. Karl Toko Ekambi transferinin olumlu bitme ihtimalinin hayli yüksek olduğu ifade ediliyor.
417 MAÇTA 139 GOL, 45 ASİST
Kariyerinde Rennes, Villarreal, Paris FC, Angers, Sochaux ve Lyon formaları giyen Ekambi, 417 resmi karşılaşmada 139 gol atıp 45 asist yaptı. Kamerun Milli Takımı'ndaki 55 mücadelede 13 kez ağları sarstı.Futbolcu için yapılan toplam bonservis harcaması 36.4 milyon euro. 2018'de 18 milyon euroya Ekambi'yi alan Villarreal, oyuncu için en çok para harcayan takım. Geçen sezon Lyon formasıyla ligde 36 maçta 7 gol, 4 asist yapan Ekambi, Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada 2 gol attı.
Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda mukavelesi sona erecek 30 yaşındaki futbolcuyu cüzi bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor. Tecrübeli oyuncunun gelen teklife olumlu bakması Fenerbahçe'nin bu transferde elini güçlendiren bir koz oldu.
MENAJERİ DETAYLARI ANLATTI
Transfer sürecini Fenerbahçe'nin yeni Sportif Direktörü Mario Branco yürütüyor. Branco, futbolcunun temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncunun sunduğu şartlar, Fenerbahçe için karşılanacak seviyede. Lyon kulübünün talepleriyle ilgili de bilgi aktarıldı. Sarı-Lacivertliler, bonservisi uygun bir rakama bitirip kaynaklarını stoper ve kaleci için kullanmak istiyor. Karl Toko Ekambi transferinin olumlu bitme ihtimalinin hayli yüksek olduğu ifade ediliyor.
417 MAÇTA 139 GOL, 45 ASİST
Kariyerinde Rennes, Villarreal, Paris FC, Angers, Sochaux ve Lyon formaları giyen Ekambi, 417 resmi karşılaşmada 139 gol atıp 45 asist yaptı. Kamerun Milli Takımı'ndaki 55 mücadelede 13 kez ağları sarstı.Futbolcu için yapılan toplam bonservis harcaması 36.4 milyon euro. 2018'de 18 milyon euroya Ekambi'yi alan Villarreal, oyuncu için en çok para harcayan takım. Geçen sezon Lyon formasıyla ligde 36 maçta 7 gol, 4 asist yapan Ekambi, Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada 2 gol attı.