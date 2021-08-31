Fenerbahçe'de gençlerin babası Vitor Pereira

Fenerbahçe'de Vitor Pereira etkisi yaşanıyor. Portekizli hoca, sarı-lacivertlilerdeki ikinci dönemine kısa sürede adapte oldu. Hem saha dışı hem de saha içinde fırtına gibi esen Pereira, Avrupa'da 2 ve ligde 3 maç olmak üzere 5 galibiyet elde etti. 9 puanla süper bir başlangıç yapan sarı-lacivertlilerin 3 maçta gol yememesi camianın güvenini kazandı. Peki, Pereira'nın bu başarısında ne gibi hamleler olumlu sonuçlar doğurdu, mercek altına aldık:Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takım ruhu ve disiplinli çalışma ön plana çıktı. Antrenmanlarda teknik heyetin doğru çalışma yöntemi, karşılığını kısa sürede buldu. Pereira ve ekibi, idman dışı saatlerinde tesislerden ayrılmayıp analiz ve taktik çalışmalarına ağırlık verdi. Maçlar biter bitmez ise dönüş yolunda uçakta veya karayolunda, oynanan karşılaşmanın analizi yapılıyor. Takımın artı yönleriyle eksi tarafları tespit ediliyor.Adalet etkisi… Pereira yaşı, ismi ne olursa olsun sahada daha çok mücadele edene, antrenmanda daha fazla çalışana formayı verdi. Yıldız futbolcu Mesut Özil'i yedek kulübesinde oturtup, onun bölgesinde Muhammed Gümüşkaya'ya görev vermesi forma adaletinin göstergesi. Genç oyuncular Arda Güler ve Fatih Yiğit Şanlıtürk, kritik maçlarda görev aldı. Portekizli hoca, gençlerin güvenini kazanarak 'Baba' figürü yakaladı.Pereira döneminde Ferdi Kadıoğlu'ndaki yükseliş göze çarpıyor. Portekizli hoca, geçen sezon genellikle yedek soyunan Ferdi'yi 3'lü sistemde sol kanat bekte ilk 11'in değişmezi haline getirdi. TFF, Altay karşısında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Hollanda U21 futbolcusu Ferdi'nin A Milli Takım'da oynatılması için temaslara başlayacak.