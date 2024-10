Fenerbahçe'de Eda Erdem müjdeyi verdi! Vargas ve Arina cevabı

Fenerbahçe Medicana'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, yeni sezon öncesi Milliyet'ten Serkan Özen'in sorularına cevap verdi.



Kaptan, Arina Fedorovtseva'nın sezona Çin'de, Melissa Vargas'ın ise Türkiye'de sezona başlamasını değerlendirdi.



'ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ ALMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'



Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon önemli takımlar olacak. Özellikle İtalyan ekipleri takımlarına takviyeler yaptı. Türk kulüpleri de aynı şekilde. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir yarış bekliyor bizi? Fenerbahçe için bu sezon çıtayı nereye koyuyorsunuz?



-Sezona başlarken hedeflerimiz Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi'nde tüm kupalara talip olmak. Bunun için de mücadelemizi vereceğiz. Bu sezon evet Şampiyonlar Ligi çok güçlü. İtalyan rakiplerimiz çok güçlü. Eczacıbaşı, Vakıfbank çok güçlü kadro kurdular. Bu sene seyir zevki, kalitesi yüksek bir Şampiyonlar Ligi izleyeceğimize inanıyorum. Biz de çok güçlüyüz. İddialı ekipler arasındayız. Sahada mücadelemizi gösterip finale kalmak ve kupayı almak için her şeyi yapacağız.



'VARGAS, TAKIM GÜCÜNE GÜÇ KATACAK'



Arina sezonun ilk kısmında olmayacak ama geçen sezonlara nazaran Vargas bu sezon takımla başlayacak. Vargas'ın artısı ne olacak? Arina'nın eksikliği hissedilecek mi takımda?



- Öncelikle Vargas hepimiz için bizim ve Türk sporu için çok değerli biri. Yaz başı hazırlık döneminde onla bir arada olmak tabii ki takımın gücüne güç katacak. Bunun yanında Stysiak var bir diğer pasör çaprazımız. İki köşede de çok güçlü sporcumuz var. Birlikte çok güzel hazırlık dönemi geçirdik. Sezonda da bunun meyvelerini toplayacağımıza inanıyoruz.



'ARINA'YA İKİNCİ YARI KAVUŞACAĞIZ'



Arina bizim için çok değerli, çok iyi bir sporcu. Sezon başında bizlerle olmayacak ama sezonun sonuna doğru tekrardan kavuşacağız. Takımda yeni gelen sporcularla beraber güçlendik. İnanıyorum ki güzel bir kimya oluşturup sahada bir bütün olarak mücadele verince başarıların adım adım geleceğine inanıyoruz.



Fenerbahçe ile sözleşme yenilediniz. Sizin haricinizde diğer milli voleybolcular, Arina ve Ana Cristina ile kontrat uzatıldı. Gelecek olarak Fenerbahçe'den bekletiniz nedir? İyi kadro kuruldu gözüküyor. En azından 3 sene böyle devam edecek.



- Yakın gelecekte kadromuz hep aynı olacak. Çok güçlüyüz. Takımdaki arkadaşlarım her biri dünyadaki pozisyonları itibariyle en iyileri arasında. Önümüzdeki 3 sene takım kimyası, kemik kadrosu aynı kalacağı için mutluyuz. Bizler için çok önemli. Uyum sorununu aşmış ve birbirine alışmış bir takım olacak. Güzel bir planlama var. Bu seneyle beraber adım adım hedeflerimizi gerçekleştirmek için her şeyi yapacağız. Şu an için keyifler çok yerinde.