Fenerbahçe'de Devin Özek için de ayrılık kararı!

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı Fenerbahçe'de Devin Özek ile de yolların ayrılacağı öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

13 Ekim 2025 08:12
Haber: Türkiye
Fenerbahçe'de Devin Özek için de ayrılık kararı!






Fenerbahçe'de milli arada radikal kararlar alındı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Samsunspor'la deplasmanda berabere kalınması ve kötü futbol zaten yönetimin tepkisini çekmişti.

SADETTİN SARAN'A RAPOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, zirveyle puan farkının eritilmesi anlamında büyük bir fırsat kaçmıştı. Bir de maçın ardından soyunma odasında İrfan Can Kahveci'nin yabancı oyuncular Archie Brown ve Alvarez'le tartışması ve ortamın gerilmesi bardağı taşırdı. Teknik direktör Domenico Tedesco'un takımda yaşananları anlatan bir raporu başkan Sadettin Saran'a verdiği öğrenildi.


BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLAYACAK

İtalyan çalıştırıcı raporunda özellikle İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un yerli oyuncular üzerinde baskı kurmaya kalktığını ve huzursuzluk çıkardığını belirtti. Cenk'in Samsun maçında oyuna alınmadığı için teknik heyete tepki gösterdiği de raporda yer aldı. Başkan Saran bu bilgiler üzerine futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ile birlikte önce takımla görüştü. Sonrasında İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u kadro dışı bıraktı. Archie Brown ve Alvarez'e bir ceza çıkmamasının sebebinin takımda alternatifleri bulunmaması olarak gösterildi. Başkan çarşamba günü konuyla ilgili bir basın toplantısı yapacak.

İRFAN'A ŞOK ÜSTÜNE ŞOK

Yedek kulübesine mahkum olan İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un takım içinde huzursuzluk çıkardığı gerekçesiyle biletleri kesildi. Bulgaristan maçı sonrası sakatlığı sebebiyle A Millî Takım kadrosundan da çıkarılan İrfan Can Kahveci'nin iki üç hafta oynayamayacağı belirtilmişti.

DEVİN ÖZEK İLE AYRILIK

Fenerbahçe'de operasyon İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'la sınırlı değildi. Spor AŞ'de Ali Koç döneminden kalan yöneticiler gönderilirken Saran takımdaki operasyonlara hız verdi. İletişim koordinatörü Alper Yemeniciler ve diyetisyen Cenk Özyılmaz ile yollar ayrıldı. Sıradaki ismin sportif direktör Devin Özek olacağı öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
