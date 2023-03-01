Fenerbahçe'de dev operasyon: Hırvatistan

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Sarı-Lacivertliler hem 1. sınıf kalitede hem de fizik gücü yüksek isimleri kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe ilk olarak kadrosuna katmak istediği Ante Rebic için Milan'ın kapısını çaldı.Sarı-Lacivertli yönetim bu parayı ödemek istemedi ancakMilan'ın 8 milyon euronun altına inmesi durumunda ise bonservisiyle birlikte alma söz konusu olabilir. Ante Rebic 42 kez giydiği Hırvatistan Milli Takım formasıyla 3 gole imza attı.Sarı-Lacivertliler diğer yandan Atalanta'da forma giyen, 10 ve 8 numaralı mevkilerde oynayan Mario Pasalic için de girişimde bulundu. Ancak Atalanta oyuncusunu satmak istemediğini bildirdi. Fakat Fenerbahçeli kurmaylar vazgeçmedi.Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sonrasında görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor.Mario Pasalic, Hırvatistan Milli Takım formasını tam 50 kez giydi. Bu karşılaşmalarda 7 kez fileleri sarsmayı başardı.