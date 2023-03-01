Fenerbahçe'de dev operasyon: Hırvatistan

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hırvat yıldızlar Ante Rebic ve Mario Pasalic'i gündemine aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de dev operasyon: Hırvatistan
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01 Mart 2023 10:47
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler hem 1. sınıf kalitede hem de fizik gücü yüksek isimleri kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe ilk olarak kadrosuna katmak istediği Ante Rebic için Milan'ın kapısını çaldı.

Milan 29 yaşındaki Hırvat kanat-forvet için Fenerbahçe'den 8 milyon euro talep etti. Sarı-Lacivertli yönetim bu parayı ödemek istemedi ancak satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda ısrarını sürdürüyor.

REBIC BÜYÜK TECRÜBE

Milan'ın 8 milyon euronun altına inmesi durumunda ise bonservisiyle birlikte alma söz konusu olabilir. Ante Rebic 42 kez giydiği Hırvatistan Milli Takım formasıyla 3 gole imza attı.

PASALIC GİRİŞİMİ

Sarı-Lacivertliler diğer yandan Atalanta'da forma giyen, 10 ve 8 numaralı mevkilerde oynayan Mario Pasalic için de girişimde bulundu. Ancak Atalanta oyuncusunu satmak istemediğini bildirdi. Fakat Fenerbahçeli kurmaylar vazgeçmedi.

Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sonrasında görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor.

Mario Pasalic, Hırvatistan Milli Takım formasını tam 50 kez giydi. Bu karşılaşmalarda 7 kez fileleri sarsmayı başardı.



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