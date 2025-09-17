17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-2
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-0
17 Eylül
Ajax-Inter
0-250'
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
2-149'
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
2-148'
17 Eylül
PSG-Atalanta
2-050'
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-2
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-2
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
0-251'
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
2-0

Fenerbahçe'de Ali Koç'a istifa çağrısı!

Fenerbahçe'de tribünler, Alanyaspor maçında başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

calendar 17 Eylül 2025 21:25 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2025 22:51
Fenerbahçe'de Ali Koç'a istifa çağrısı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor karşısında 1-0 gerideyken kritik bir an yaşandı.

54. dakikada Fred'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top Alanyaspor savunmasından Enes Keskin'e çarparak yön değiştirdi.

Fenerbahçeli futbolcuların yoğun penaltı itirazı üzerine hakem Cihan Aydın, oyunu durdurdu ve VAR odasıyla iletişime geçti.


55. dakikada VAR'dan gelen tavsiye üzerine monitörün başına geçen Cihan Aydın, pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi. Böylece sarı-lacivertliler, geriye düştükleri maçta penaltı kazanarak önemli bir fırsat yakaladı.







TALISCA PENALTIYI KAÇIRDI

Topun başına geçen Anderson Talisca'nın penaltısını, Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

"ALİ KOÇ İSTİFA" TEZAHÜRATLARI

Fenerbahçe taraftarı, kaçırdığı penaltı sonrasında Anderson Talisca'yı ıslıkladı. Tribünlerden "Ali Koç istifa" tezahüratları yapıldı.

Öte yandan taraftarlar, 2-2 biten maç sonrasında da başkan Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu ve tepki gösrterdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.