Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor karşısında 1-0 gerideyken kritik bir an yaşandı.
54. dakikada Fred'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top Alanyaspor savunmasından Enes Keskin'e çarparak yön değiştirdi.
Fenerbahçeli futbolcuların yoğun penaltı itirazı üzerine hakem Cihan Aydın, oyunu durdurdu ve VAR odasıyla iletişime geçti.
55. dakikada VAR'dan gelen tavsiye üzerine monitörün başına geçen Cihan Aydın, pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi. Böylece sarı-lacivertliler, geriye düştükleri maçta penaltı kazanarak önemli bir fırsat yakaladı.
TALISCA PENALTIYI KAÇIRDI
Topun başına geçen Anderson Talisca'nın penaltısını, Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran kurtardı.
"ALİ KOÇ İSTİFA" TEZAHÜRATLARI
Fenerbahçe taraftarı, kaçırdığı penaltı sonrasında Anderson Talisca'yı ıslıkladı. Tribünlerden "Ali Koç istifa" tezahüratları yapıldı.
Öte yandan taraftarlar, 2-2 biten maç sonrasında da başkan Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu ve tepki gösrterdi.
