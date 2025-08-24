Fenerbahçe'de açılışı savunmacılar yaptı!

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki ilk golleri savunmacılardan geldi.
5. dakikadaki kornerin devamında iki stoperden Çağlar sol çaprazda şık bir çalımın ardından ortaladı, partneri Skriniar kafayı vurup skoru 1-0 yaptı.
51'de ise ceza sahasındaki karambol sonrası Duran'ın kale önüne çevirdiği topu sol kanat bek Archie Brown ağlara gönderdi. İngiliz futbolcu, sar-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.
