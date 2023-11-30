Fenerbahçe CEV Kupası'nda son 16'da!

Erkekler CEV Kupası'nda temsilcimiz Fenerbahçe Parolapara, son 32 turu ikinci maçında Hypo Tirol Innsbruck'u 3-1 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe CEV Kupası'nda son 16'da!
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29 Kasım 2023 21:25
Son güncelleme 30 Kasım 2023 01:17
Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Avusturya'nın Hypo Tirol ekibini 3-1 yendi.

Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kaybeden sarı-lacivertli takım, rakibini konuk ettiği müsabakayı 3-1 kazanınca adını 8'li final turuna yazdırdı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Gyula Tillmann (Macaristan), Maciej Maciejewski (Polonya)

Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Luburic, Dick Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Penchev)

Hypo Tirol: Nath, Grabmüller, Weber, Kronthaler, Varblane, Javanovic (Mcintosh, Brench, Salsi, Etlınger)

Setler: 32-34, 28-26, 25-19, 25-19

Süre: 125 dakika (40, 35, 25, 25)

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