Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'ndaki derbi 2-2 sona erdi.



Fenerbahçe, 14. dakikada Mesut Özil'in penaltı golüyle öne geçti. Beşiktaş, Josef ile 25. dakikada skoru eşitledi.



Fenerbahçe, 30. dakikada Domagoj Vida'nın büyük hatası sonrası Mergim Berisha ile bir kez daha öne geçti ve ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.



Beşiktaş, Josef de Souza'nın 59. dakikadaki golüyle bir kez daha skoru eşitledi. Brezilya oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol atmayı başarmış oldu.



Süper Lig'deki son 2 maçında 5 puan bırakan Fenerbahçe, puanını 28 yaptı ancak lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düştü. Deplasmandaki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Beşiktaş ise puanını 25'e yükseltti.



Fenerbahçe, gelecek hafta Vavacar Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.



PUAN DURUMU



1- (42) Trabzonspor

2- (33) Konyaspor

3- (29) Başakşehir

4- (29) Hatayspor

5- (28) Fenerbahçe

6- (27) Alanyaspor

7- (26) Adana Demirspor

8- (25) Sivasspor

9- (25) Beşiktaş

10- (25) Karagümrük

11- (24) Galatasaray



VITOR PEREIRA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, ligde son oynadıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2'si zorunlu 4 değişikliğe gitti. Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK maçında ilk 11'de görevlendirdiği oyunculardan Ferdi Kadıoğlu ve Marcel Tisserand'ı sakatlıkları sebebiyle oynatamazken, Luiz Gustavo ve Serdar Dursun'a şans vermedi.



Pereira, bu isimlerin yerine ise Serdar Aziz, Filip Novak, Miha Zajc ve Mergim Berisha'yı ilk 11'de görevlendirdi.



Vitor Pereira, oyuncularından Ertuğrul Çetin, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya ve Nazım Sangare'ye yedek kulübesinde yer verdi.



ÖNDER KARAVELİ'DEN İKİ RÖTUŞ



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, geçen haftaya göre iki farklı isimle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli, geçen haftaki Yukatel Kayserispor maçına göre Fenerbahçe karşısında iki değişiklik yaptı. Karaveli, geçen hafta ilk 11'de görev verdiği Atiba Hutchinson ile Serdar Saatçı'yı derbi maçta yedek soyundurdu.



Önder Karaveli bu oyuncuların yerine cezaları biten Josef de Souza ile Necip Uysal'ı oynattı. Josef orta sahada savunmaya dönük görevi yerine getirmeye çalışırken, Necip Uysal stoperde görev aldı.



Ligde takımının 14. haftada GZT Giresunspor'a evinde 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Necip, cezasının bitmesinin ardından ilk 11'de oynama fırsatı yakaladı.



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK



Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 3 futbolcusundan yoksun sahaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır ile hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ve gribal enfeksiyon geçiren Marcel Tisserand derbide forma giyemedi. Bu oyuncuların yanı sıra Max Meyer ve Burak Kapacak kadroya alınmadı.



FENERBAHÇE'DE DERBİYE 3 İSİM YETİŞTİ



Fenerbahçe'de derbi öncesinde ceza ve sakatlıklar dolayısıyla yararlanamadığı 3 oyuncu, Beşiktaş maçında kadroda yer buldu. Göztepe karşılaşmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verilen ve Gaziantep FK maçıyla cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci, maça yedekler arasında başladı. İrfan Can'ın yanı sıra sakatlıklarını atlatan Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş da derbide yedek kulübesinde yer aldı.



ENNER VALENCIA 5 MAÇ SONRA



Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, 5 maç aranın ardından kadroda bulunuyor. Ligde 30 Ekim'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlık yaşayan Valencia, daha sonra sarı-lacivertlilerin 5 karşılaşmasını kaçırmıştı. Valencia, 5 maç sonra Beşiktaş karşılaşmasıyla takımdaki yerini aldı.



UMUT MERAŞ GERİ DÖNDÜ



Beşiktaş'ın hafta içinde çarpışma sonucu burun kemiği kırılan Umut Meraş, derbi maçta kadroda yer alabildi.



Umut Meraş yedekler arasında yer aldı. Sarı kart cezası nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında oynayamayan Welinton da derbi maça yedek olarak başladı. Beşiktaş'ta ayrıca Emre Bilgin, Francisco Montero, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Güven Yalçın yedek soyundu.



DERBİ KAPALI GİŞE



Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmadan saatler önce stat çevresinde toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, maçın başlamasına yaklaşık 1 saat kala tribünleri doldurdu. Takımları lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak moral verdi. Ülker Stadı'nda konuk takıma ayrılan tribün dışında tribünlerin tamamı doldu.



BEŞİKTAŞ MAÇA ETKİLİ BAŞLADI



Beşiktaş, mücadeleye topu kontrol ederek ve oyun üstünlüğünü alarak başladı. Fenerbahçe yarı sahasında kalabalık bekleyip kazanılan toplarla geçiş hücumlarını düşündü.



Beşiktaş, ilk tehlikesini 3. dakikada Rachid Ghezzal ile yarattı. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Cezayirli futbolcunun doğrudan şutu yakın kale direğine çarparak auta gitti.



Siyah beyazlılar, 9. dakikada bu kez Cyle Larin'in arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla gole yaklaştı.



FENERBAHÇE MESUT'LA ÖNE GEÇTİ



Beşiktaş'ın etkili oyununa karşılık Fenerbahçe, ilk etkili atağında penaltı kazandı. Diego Rossi ile Cyle Larin arasındaki mücadelede Fırat Aydınus, topun Larin'in eline çarptığını göstererek penaltı noktasını işaret etti.



14. dakikada topun başına gelen Mesut Özil, top ile kaleci Ersin'i ayrı köşelere göndererek gol perdesini açtı.



NECİP UYSAL SAKATLANDI



Beşiktaş'ta Necip Uysal, 18. dakikada Mesut Özil ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandı. Kenarda tedavi olan Necip, kendini denedikten sonra 21. dakikada değişiklik istedi ve yerine Serdar Saatçı oyuna dahil oldu.



JOSEF SKORA EŞİTLİĞİ GETİRDİ



Beşiktaş, 1-0'dan sonra baskısını artırdı ve 25. dakikada Josef de Souza ile golü buldu.



Ceza alanı içerisinde Batshuayi ile verkaç yapan Josef, sol çaprazdan etkili ve sert vurarak skora eşitliği getirdi.



VIDA'NIN HATASIYLA F.BAHÇE ÖNE GEÇTİ



Fenerbahçe, 1-1 sonrası da oyun planını değiştirmedi. 28. dakikad Mergim Berisha, Fenerbahçe'nin maçtaki en net fırsatında golü değerlendiremedi.



Geçiş hücumu fırsatı arayan Fenerbahçe, 30. dakikada Domagoj Vida'nın hatası sonrası golü buldu.



Domagoj Vida'nın kısa düşen geri pasında araya giren Diego Rossi'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kalesini terk eden Ersin Destanoğlu'ndan seken topa Mergim Berisha hareketlendi. Pozisyonu iyi takip eden Mergim Berisha'nın altıpas önünden yaptığı vuruşta Serdar Saatçı'nın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.



İKİ TAKIM DA FIRSATLARI TEPTİ



Beşiktaş, topa daha fazla sahip olan taraf olsa da Fenerbahçe sık sık tehlikeli kontratak fırsatları yakaladı. Final paslarında başarı sağlayamayan Fenerbahçe, farkı artırma şansını kaçırdı.



Beşiktaş, 45. dakikada Michy Batshuayi ile skoru eşitleme fırsatını yakaladı. Josef'in vuruşuna benzer bir şekilde Belçikalı golcü şutunu çekti ama Berke bu kez topu kornere çelmeyi başardı.



İlk devre Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



JOSEF BİR KEZ DAHA SAHNEDE



Beşiktaş, ikinci yarıya sarı kartlı Can Bozdoğan yerine Oğuzhan Özyakup oyuna dahil oldu.



Siyah beyazlılar, ikinci 45 dakikaya çok etkili başladı. Üst üste ataklar yapan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yarı alanı geçmesine izin vermedi. Atak devamlılığını da sağlayan Beşiktaş, 59'da Josef ile golü buldu.



Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Josef, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla skora eşitliği getirdi.



Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol atan Josef, Ronaldo Guiaro'nun ardından Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 2 gol atan ilk Brezilyalı oyuncu oldu.



TRİBÜNLER İSTEDİ, İRFAN CAN GİRDİ



2-2'den sonra Fenerbahçe'de tribünler 'İrfan Can Kahveci' tezahüratları yaptı ve milli futbolcu 64. dakikada Rossi yerine oyuna dahil oldu. Mert Hakan ise Miha Zajc yerine oyuna girdi.



Fenerbahçe, değişiklikler sonrası oyuna daha fazla ağırlığını koymaya başladı. 2-2 sonrası oyun dengeye geldi. Fenerbahçe'de bir değişiklik de 71. dakikada geldi ve Berisha yerine Serdar Dursun oyuna dahil oldu.



SON 15 DAKİKA TEMPO DÜŞTÜ



Derbinin son 15 dakikalık bölümünde iki takımın da temposu düştü. Orta sahalarda büyük boşluklar dikkat çekti ancak iki takımın da hücum oyuncuları, savunmacıları geçmekte zorlandı.



Derbide 2'şer puan kaybeden Fenerbahçe ve Beşiktaş, zirveden daha da uzağa düşmüş oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Fenerbahçe ceza sahasının sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın kaleye gönderdiği şutta, top az farkla auta çıktı.

12. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Bir hava topunda Larin'in ceza sahası içinde meşin yuvarlağa eliyle temas etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Mesut Özil, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

25. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Fenerbahçe ceza sahası sol çaprazında Batshuayi'nin kontrol etmek istediği top Josef'in önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcu çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1.

30. dakikada Fenerbahçe skoru 2-1 yaptı. Vida'nın kendi yarı alanının ortalarının sol tarafından kalecisine oynamak isterken kısa düşen pasını kapan Rossi'nin çaprazdan vuruşunda kalesini terk eden kaleci Ersin Destanoğlu'na çarpan top Berisha'nın önüne düştü. Sarı-lacivertli oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

45. dakikada Batshuayi'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Berke Özer son anda topu kornere çeldi.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...





