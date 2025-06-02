Fenerbahçe Beko, yarı finale çıkan son takım oldu!

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom, İstanbul'da yarı final için karşı karşıya geldi.
Ülker Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Beko, rakibi Türk Telekom'u 101-94 mağlup etti ve seriyi 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Eşleşmeyi kazanarak üst tura yükselen Fenerbahçe Beko, yarı finalde Bahçeşehir Koleji'nin rakibi oldu.
Ülker Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Beko, rakibi Türk Telekom'u 101-94 mağlup etti ve seriyi 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Eşleşmeyi kazanarak üst tura yükselen Fenerbahçe Beko, yarı finalde Bahçeşehir Koleji'nin rakibi oldu.
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