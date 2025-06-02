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Fenerbahçe Beko, yarı finale çıkan son takım oldu!

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, evinde Türk Telekom'u 101-94 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

calendar 02 Haziran 2025 22:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, yarı finale çıkan son takım oldu!
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Türkiye Sigorta Basketbol Ligi çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom, İstanbul'da yarı final için karşı karşıya geldi.

Ülker Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Beko, rakibi Türk Telekom'u 101-94  mağlup etti ve seriyi 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Eşleşmeyi kazanarak üst tura yükselen Fenerbahçe Beko, yarı finalde Bahçeşehir Koleji'nin rakibi oldu.


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