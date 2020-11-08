Fenerbahçe Beko, ligde 7'de 7 yaptı!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 90-79 yendi.



Jerrett ve Buford'un sayılarıyla 4-0 geriye düşen Fenerbahçe Ülker kısa sürede yaptığı 10-0'lık seriyle mücadelede üstünlüğü ele geçirdi. Kısa sürede sarı-lacivertli potada etkili hale gelen Darüşşafaka Tekfen 6-0'lık seri sonunda skoru eşitledi (17-17). İki takımın da peş peşe hücumlardan boş döndüğü son bölümde ev sahibi ekip, Ahmet Düverioğlu ile serbest atışları sayıya çevirdi ve ilk çeyreği 19-17 önde noktaladı.



Çekişmeli geçen ikinci çeyreğin büyük bölümünde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko karşısında son 2 dakikaya girilirken üst üste bulduğu basketlerle etkili olan Darüşşafaka Tekfen, 18. dakikada farkı tek sayıya (33-32) indirdi. Ev sahibi ekip, tek farkla girilen son saniyelerde Vesely'nin smacıyla soyunma odasına 39-36 galip gitti.



Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte Fenerbahçe Beko 6-0'lık bir seri yakaladı. Darüşşafaka Tekfen, üst üste kritik hücumlardan eli boş dönerek skoru dengeleme şansını kullanamayınca sarı-lacivertliler üstünlüğünü korudu ve üçüncü periyotu 62-57 üstünlükle tamamladı.



Darüşşafaka Tekfen'in skoru lehine çevirmek için girişimlerine karşılık vermekte zorluk yaşamayan Fenerbahçe Beko, 7-0'lık bir serinin ardından farkı 10 sayıya yükseltti (77-67). Darüşşafaka Tekfen, sarı-lacivertlilerin serisine 7-0'lık seriyle cevap vererek 38. dakikada farkı 2 sayıya indirmeyi (79-77) başarsa da Brown'ın son dakika içinde üst üste gelen sayılarıyla Fenerbahçe Beko mücadeleyi 90-79 kazandı.



Fenerbahçe Beko, yedinci galibiyetini alırken, Darüşşafaka Tekfen beşinci mağlubiyetini yaşadı.



