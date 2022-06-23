Fenerbahçe Beko'dan bir imza daha

Gelecek sezonun kadro yapılanması doğrultusunda üst üste imzalar açıklayan son ING Basketbol Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko, bir açıklama daha yaptı.
Sarı-lacivertliler, Türk asıllı Alman oyun kurucu İsmet Akpınar ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe Beko'ya 2021-22 sezonunda katılan ve gösterdiği performansla ekibimize önemli katkılar sağlayan İsmet Akpınar ile sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmış ve sporcumuzun sözleşmesi bir yıl daha uzatılmıştır. Değerli sporcumuz, 2022-23 sezonunda da Fenerbahçe Beko forması giyecektir.
Bu anlaşmanın Kulübümüze ve İsmet Akpınar'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İsmet Akpınar, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko formasıyla THY Euroleague'de 4.8 sayı, 0.9 asist ve 0.7 ribaunt ortalamaları ile oynamıştı.
Sarı-lacivertliler, Türk asıllı Alman oyun kurucu İsmet Akpınar ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe Beko'ya 2021-22 sezonunda katılan ve gösterdiği performansla ekibimize önemli katkılar sağlayan İsmet Akpınar ile sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmış ve sporcumuzun sözleşmesi bir yıl daha uzatılmıştır. Değerli sporcumuz, 2022-23 sezonunda da Fenerbahçe Beko forması giyecektir.
Bu anlaşmanın Kulübümüze ve İsmet Akpınar'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İsmet Akpınar, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko formasıyla THY Euroleague'de 4.8 sayı, 0.9 asist ve 0.7 ribaunt ortalamaları ile oynamıştı.